Пророчество Мухаммеда: предсказание о конце света и судьбе человечества, которое ставит на уши весь мир Ирэн ОрлонскаяОснователь одной из мировых религий, пророк Мухаммед, более тысячи лет назад рассказывал о страшном конце света в своих проповедях.