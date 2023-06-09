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Пророчество Мухаммеда: предсказание о конце света и судьбе человечества, которое ставит на уши весь мир

Пророчество Мухаммеда: предсказание о конце света и судьбе человечества, которое ставит на уши весь мир

Пророчество Мухаммеда: предсказание о конце света и судьбе человечества, которое ставит на уши весь мир Ирэн ОрлонскаяОснователь одной из мировых религий, пророк Мухаммед, более тысячи лет назад рассказывал о страшном конце света в своих проповедях.

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