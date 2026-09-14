Gas Turbine Shortage Sends AI Developers Back To Boilers And Steam Elon Musk recently warned that “turbines are sold out through 2030,” saying SpaceX and Tesla would probably need to make turbine blades and vanes internally.
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