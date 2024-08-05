КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ БОГ НЕ МОЖЕТ ДОКРИЧАТЬСЯ ДО УКРАИНЫ. ДУРНЫЕ ЗНАМЕНИЯ ДЛЯ КИЕВСКИХ ВЛАСТЕЙ ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЮТ Всего год назад в Киеве на щите стометрового монумента "Родина-мать" заменили герб СССР на тризуб, а его уже разъела ржавчина.
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