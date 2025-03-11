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Царьград

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Трамп одним решением обнулил помощь Байдена для ВСУ: Танки и БТР вышли из боя

Трамп одним решением обнулил помощь Байдена для ВСУ: Танки и БТР вышли из боя

ВСУ больше не могут использовать американскую военную технику. Новый президент США Дональд Трамп одним своим решением обнулил помощь своего предшественника Джо Байдена Украине.

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