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Царьград

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Компания "Кама" планирует выпуск 20 электромобилей за смену

Компания "Кама" планирует выпуск 20 электромобилей за смену

Компания "Кама" начала серийное производство электромобилей "Атом" на заводе "Москвич" в Москве. Руководитель АО "Кама" Яков Анисимов заявил о планах довести выпуск до 20 автомобилей за смену.

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