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«Да, у меня есть еще дети»: тайная жизнь Сергея Безрукова и вторая семья

«Да, у меня есть еще дети»: тайная жизнь Сергея Безрукова и вторая семья

«Да, у меня есть еще дети. Действительно внебрачные», — признавался Сергей Безруков. Народный артист, художественный руководитель Московского Губернского театра, многодетный отец — и человек, чья жизнь, по его собственным словам, «как бы разделилась на две части: до и после встречи с Аней».

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