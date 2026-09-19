«Да, у меня есть еще дети»: тайная жизнь Сергея Безрукова и вторая семья

«Да, у меня есть еще дети. Действительно внебрачные», — признавался Сергей Безруков. Народный артист, художественный руководитель Московского Губернского театра, многодетный отец — и человек, чья жизнь, по его собственным словам, «как бы разделилась на две части: до и после встречи с Аней».