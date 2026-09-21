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Дроны ВСУ сбили над Калугой

Дроны ВСУ сбили над Калугой

Силы ПВО ночью уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

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