Дроны ВСУ сбили над Калугой

Силы ПВО ночью уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
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