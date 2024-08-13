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Царьград

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Тестовые испытания прошёл разработанный в Новосибирске БПЛА "Охотник"

Тестовые испытания прошёл разработанный в Новосибирске БПЛА "Охотник"

Серийное производство тяжёлых беспилотников планируют запустить на заводе имени Чкалова во второй половине 2024 года.

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