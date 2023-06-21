"Убьете" технику и ремонт не спасет: вот что никогда нельзя делать с холодильником

Дмитрий Мухин, мастер по ремонту бытовой техники, предостерегает от ошибки, которая может привести к дорогостоящему ремонту или даже покупке новой техники, пишет портал "Городовой" (18+).
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