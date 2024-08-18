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Работодатели сферы общественного питания ищут сотрудников для уборки и обслуживания

Работодатели сферы общественного питания ищут сотрудников для уборки и обслуживания

В Саратове открылись вакансии для врачей-клиницистов в заведениях общественного питания. Работодатели предлагают высокооплачиваемые условия труда – от 1800 до 1950 рублей за смену, которая может быть как полноценной (до 23:00), так и сокращенной (на 13 часов).

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