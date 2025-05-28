Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 685 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    Ну б.ля прям ангелы французы а мы Россияне уних вовсем виноваты мы уних иафрику обнимаем которая по их мнению сам...Французские военн...
  • Людмила Харькова
    Ага, как в сказке "Я тебя породил, я тебя и убью!"🤪🤔Трамп захотел раз...
  • Ант
    сажать надо депутатов госдуры и чиновников за хорошие законыПьяные приезжие п...

Научат Родину лечить. Россиянам хотят привить лекарственный патриотизм. Какие препараты им будут прописывать?

Научат Родину лечить. Россиянам хотят привить лекарственный патриотизм. Какие препараты им будут прописывать?

На последнем фармакологическом форуме в Санкт-Петербурге Минздрав заявил о разработке стратегии лекарственного обеспечения до 2030 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх