Меган Маркл вышла в свет в коротких шортах и похвасталась роскошными ногами

Меган Маркл вышла в свет в коротких шортах и похвасталась роскошными ногамиПринц Гарри и его супруга Меган посетили очередные состязания в рамках Игр непокоренных – международных соревнований, в которых участвуют бывшие и действующие военнослужащие.