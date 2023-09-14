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Меган Маркл вышла в свет в коротких шортах и похвасталась роскошными ногами

Меган Маркл вышла в свет в коротких шортах и похвасталась роскошными ногамиПринц Гарри и его супруга Меган посетили очередные состязания в рамках Игр непокоренных – международных соревнований, в которых участвуют бывшие и действующие военнослужащие.

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