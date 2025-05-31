В Татарстане 11-летняя девочка обратилась к врачам из-за сильной зависимости от курения. Специалисты отмечают, что 20 лет назад количество мужчин-курильщиков превышало число женщин в пять раз, а сейчас статистика почти сравнялась, передает ТНВ.
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