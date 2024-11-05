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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Впервые представлены исторические «манекены» Везалия — сборник сочинений, предназначенный для обучения

В Неврологическом институте Барроу в Фениксе (Phoenix’s Barrow Neurological Institute) была организована выставка, на которой впервые были представлены анатомические манекены, созданные Андреа Везалием в XVI веке.

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