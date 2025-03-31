Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, в своём Telegram-канале назвал Эммануэля Макрона и других европейских лидеров жертвами психических нарушений, связанных с русофобией, и описал их симптомы.
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