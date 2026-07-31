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Вечерний Новосибирск

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Сибирякам продлили повышенные выплаты при заключении военного контракта

Сибирякам продлили повышенные выплаты при заключении военного контракта

Для всесторонней поддержки бойцов и ветеранов в регионе создана действенная система мер, признанная одной из лучших в стране, – Новосибирская область вошла в первую пятерку субъектов России, наиболее эффективно предоставляющих меры поддержки для участников СВО.

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