Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Дети гибли, а он стрелял»: специалист по разведке раскопал тёмное прошлое избившего учёного Зезина. Разбираем версию жены нападавшего

«Дети гибли, а он стрелял»: специалист по разведке раскопал тёмное прошлое избившего учёного Зезина. Разбираем версию жены нападавшего

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Пока близкие и коллеги оплакивают зверски убитого уральского учёного Никиту Зезина, семейство головорезов, подозреваемых в нападении, пытается выставить себя жертвами «престарелых похитителей детей».

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