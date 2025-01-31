Медведчук заявил, что Зеленский сам признал свою нелегитимность

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал о признании главой киевского режима Владимиром Зеленским своей нелегитимности из-за неспособности предоставить никаких доказательств легитимности.
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