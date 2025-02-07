Русская весна
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Русская весна

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Cпас шагает по планете! — боевой стяг воинов Руси теперь и в США

Cпас шагает по планете! — боевой стяг воинов Руси теперь и в США

Интересный пример, как работает русская мягкая сила в неожиданных местах.  «На сайте американского бренда тактикульной одежды Qilo, популярной среди чвкашников и солдат удачи, модель куртки из новой коллекции демонстрирует парень с патчем Спас Нерукотворный!» — обратил внимание патриотический писатель Роман Антоновский.

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