Интересный пример, как работает русская мягкая сила в неожиданных местах. «На сайте американского бренда тактикульной одежды Qilo, популярной среди чвкашников и солдат удачи, модель куртки из новой коллекции демонстрирует парень с патчем Спас Нерукотворный!» — обратил внимание патриотический писатель Роман Антоновский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии