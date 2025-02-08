Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    так ли это на самом деле как излагают. а как же наши бизнесмены которые только и мечтают об Америке.они спят и видят ...Застать Трампа вр...
  • Сергей Иванов
    Ну коли так, то это радует! Никакой мягкотелости не должно быть, если мир,-то на наших условиях! Пора всех зарвавшихс...Застать Трампа вр...
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Ничего личного, только бизнес

Ничего личного, только бизнес

Эта, ставшая уже давно привычной, фраза из американских фильмов заиграла новыми гранями!  Помните, как горячо поддерживали Украину звёзды Голливуда, как они регулярно ездили к кровавому клоуну, жали ему руку, выражали сочувствие и т.

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