FT: Киев балансирует между красными линиями Москвы и нерешительностью Запада

Потенциальное разрешение Украине использовать ракеты большой дальности по целям в России является последним из серии западной «тактики салями», то есть небольших шагов в продвижении общей тенденции к эскалации.
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