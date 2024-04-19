На улице Окружной в Пензе установили новый светофор

В районе улицы Чебышева, 2В на улице Окружной в Пензе появился новый светофорный объект. Представители управления жилищно-коммунального хозяйства города сообщили, что этот светофор оснащен вызывной фазой, позволяющей пешеходам активировать сигналы нажатием кнопки.
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