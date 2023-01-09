В борьбе на истощение Киев готовится просить Кремль о пощаде

Превращенная в Руину 2.0 страна наконец начала сознавать, что в нынешнем виде не нужна ни Западу, ни России Сергей Ищенко На фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Фото: Nicolae Dumitrache/AP/TASS) В горячке новогодних и рождественских празднований не пропустили ли вы очень важный, на мой взгляд, политический сигнал из Киева? Я имею ввиду внезапное для России заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности скорых переговоров с Москвой.