Страна и люди

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В борьбе на истощение Киев готовится просить Кремль о пощаде

В борьбе на истощение Киев готовится просить Кремль о пощаде

Превращенная в Руину 2.0 страна наконец начала сознавать, что в нынешнем виде не нужна ни Западу, ни России Сергей Ищенко На фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Фото: Nicolae Dumitrache/AP/TASS) В горячке новогодних и рождественских празднований не пропустили ли вы очень важный, на мой взгляд, политический сигнал из Киева? Я имею ввиду внезапное для России заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности скорых переговоров с Москвой.

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