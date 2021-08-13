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В Самаре ночью в пятницу, 13 августа, сгорел двухэтажный дом на улице Пушкина, 139

По-настоящему жаркая ночь выдалась сегодня, в пятницу, 13 августа, на улице Пушкина, 139 в Самаре. В 3:26 на пульт дежурного Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме.

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