Почему в школах Мелитополя решили оставить изучение украинской мовы как родного языка

Комедия " Королева бензоколонки " в оригинале была выпущена в прокат на украинском языке ,но потом по просьбе зрителей её продублировали на русском.

NN

N N

Если мову оставили в качестве основы, то пусть учащиеся в Запоржье и поступают на своей территории в учебные заведения. В своём регионе. И работать там же. Почему они должны по России скакать? Пусть учатся дома. А вот кому они нужны будут со своей мовой, это их проблемы. Мову можно было бы оставить в качестве факультатива.