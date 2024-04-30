Политнавигатор Украинский язык будет преподаваться в школах Запорожской области, как родной язык, то есть отдельным предметом.
Почему в школах Мелитополя решили оставить изучение украинской мовы как родного языка
Комментарии
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ШКИПЕР
Комедия " Королева бензоколонки " в оригинале была выпущена в прокат на украинском языке ,но потом по просьбе зрителей её продублировали на русском.
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15 час.
NN
N N
Если мову оставили в качестве основы, то пусть учащиеся в Запоржье и поступают на своей территории в учебные заведения. В своём регионе. И работать там же. Почему они должны по России скакать? Пусть учатся дома. А вот кому они нужны будут со своей мовой, это их проблемы. Мову можно было бы оставить в качестве факультатива.
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14 час.
Зоя Копань
Все равно нужно русифицировать суржик.т е украинский, но это как было сказано автором пройдёт десятилетие, конечно хотелось бы чтобы это сделалось быстрее!
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3 час.
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