«Поставили перед фактом»: «Пюник» отменил товарищеские матчи с российскими командами из-за украинских футболистов

«Пюник» отменил товарищеские матчи с тремя российскими командами на сборе в Турции. По словам спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, в качестве основной причины представители ереванцев назвали нежелание украинских футболистов выходить на поле.
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