Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Какие страны обладают самыми большими запасами пресной воды.

Какие страны обладают самыми большими запасами пресной воды.

Пресная вода — один из наиболее ценных ресурсов планеты, и этот ресурс не бесконечен. На инфографике показано, в каких странах сосредоточены возобновляемые ресурсы пресной воды.

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