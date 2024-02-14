ВС РФ уничтожили станцию РЭБ и три пункта управления дронами ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении за сутки уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и три пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии