Страна и люди
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Страна и люди

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Почему в России нет гонений на бездетных и малодетных

Почему в России нет гонений на бездетных и малодетных

Старый читатель, которого я далее в целях конспирации буду называть господин Скрытин, спрашивает, почему государство не наказывает бездетных и малодетных граждан.

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Комментарии
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Наталья Львовна
А цветовая дифференциация штанов - это мысль! Отмените материнский капитал и все плюшки всем без исключения и все ваши незаменимые замоташки исчезнут. Мы же как то выжили в 90е без этого. А насчёт второго и третьего ребёнка - вопрос к мужской половине населения, у нас пока что здравомыслящая женщина рожает столько, сколько сможет прокормить, воспитать, дать образование, обуть, одеть сама не надеясь на &quot; сильную половину&quot;. Ну я потянула только одного. Так что отстаньте от женщин муд.... Рые люди.
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