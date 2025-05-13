Почему в России нет гонений на бездетных и малодетных

Наталья Львовна

А цветовая дифференциация штанов - это мысль! Отмените материнский капитал и все плюшки всем без исключения и все ваши незаменимые замоташки исчезнут. Мы же как то выжили в 90е без этого. А насчёт второго и третьего ребёнка - вопрос к мужской половине населения, у нас пока что здравомыслящая женщина рожает столько, сколько сможет прокормить, воспитать, дать образование, обуть, одеть сама не надеясь на " сильную половину". Ну я потянула только одного. Так что отстаньте от женщин муд.... Рые люди.