Фестиваль "Золотая осень" в кинопарке "Москино": мастер-классы по актерскому мастерству, гастрономический праздник и киносъемки

В кинопарке "Москино" прошли вторые выходные в формате киноэкскурсии, где посетители могли попробовать свои силы в актерском мастерстве, сфотографироваться на фоне природных пейзажей, узнать секреты приготовления различных блюд и поучаствовать в творческих мероприятиях.