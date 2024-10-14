Фестиваль "Золотая осень" в кинопарке "Москино": мастер-классы по актерскому мастерству, гастрономический праздник и киносъемки

В кинопарке "Москино" прошли вторые выходные в формате киноэкскурсии, где посетители могли попробовать свои силы в актерском мастерстве, сфотографироваться на фоне природных пейзажей, узнать секреты приготовления различных блюд и поучаствовать в творческих мероприятиях.
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