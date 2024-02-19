Робот поможет детям-аутистам. Проект на стадии разработки

Студенты Камчатского государственного университета создали антропоморфного робота для детей с аутизмомВ рамках проекта по поддержке детей с аутизмом студенты Камчатского государственного университета имени Беринга приступили к разработке антропоморфного робота.
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