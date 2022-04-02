Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ сдавали тесты, которые включали в себя вопросы функциональных обязанностей при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности, а также нормы международного права.
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