Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Удивляюсь способности работников ПФР  создать шумиху о якобы громадных расходах на дополнительные выплаты, которые по...Важную доплату в ...
  • Ольга Езерская
    Я родился в Приморском крае. Чтобы попасть туда завтра, мне надо год не есть.Приморский край и...
  • Александр
    Короче как всегда .Идёт делёжка на чёрных , белых, полосатых и в крапинку.По 17 тысяч рубле...

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ сдавали тесты, которые включали в себя вопросы функциональных обязанностей при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности, а также нормы международного права.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх