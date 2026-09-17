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Царьград

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Ассанж вернулся: основатель WikiLeaks опубликовал пост в сети X

Ассанж вернулся: основатель WikiLeaks опубликовал пост в сети X

Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, впервые за два года написал в социальной сети X: «Я вернулся». Предыдущий его пост был опубликован в июне 2024 года после освобождения.

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