Россия предрекла масштабную катастрофу, узнав о планах НАТО в Балтийском море

МИД России призвал не привлекать западные страны к подъёму химоружия со дна моряДиректор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев обратил внимание на то, что в последнее время коллективный Запад поднимает вопросы подъёма химического оружия, затопленного в Балтийском море.