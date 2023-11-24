Россия предрекла масштабную катастрофу, узнав о планах НАТО в Балтийском море

МИД России призвал не привлекать западные страны к подъёму химоружия со дна моряДиректор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев обратил внимание на то, что в последнее время коллективный Запад поднимает вопросы подъёма химического оружия, затопленного в Балтийском море.
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