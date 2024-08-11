Новые технологии: может ли краска охлаждать авто

Каждый автомобилист знает важность цвета кузова: например, в Беларуси большинство людей предпочитают неброские цвета, в которых менее заметна грязь и другие отложения, и принято считать, что сотрудники ГИБДД уделяют этому авто меньше внимания -нравиться.
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