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Волынец: В РФ не стоит ограничивать учет страхового стажа для многодетных матерей

Волынец: В РФ не стоит ограничивать учет страхового стажа для многодетных матерей

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что нужно исключить ограничение по учету страхового стажа у женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей.

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