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Тульские новости

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В Туле 30 мая раздают воду из-за жары

В Туле 30 мая раздают воду из-за жары

Ожидается, что температура воздуха сегодня превысит отметку в 27 градусов по Цельсию. В связи с этим для туляков и гостей областной столицы решили организовать раздачу питьевой воды в точках по продаже кваса.

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