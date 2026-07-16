Хроника здравоохранения России: январь 2021 года — продолжение

Исторический архив. Здесь собраны короткие новости MedRussia, опубликованные в январе 2021 года. Все меры, цифры и заявления относятся к тому периоду; это не актуальная медицинская, трудовая или правовая информация.
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