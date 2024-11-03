Фура снесла остановку с людьми в Ленобласти

Большегруз разрушил кирпичный павильон, есть пострадавшие. Днем 2 ноября в Омутнинске Кировской области Ленобласти грузовик Shacman врезался в кирпичную автобусную остановку и превратил её в груду обломков.
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