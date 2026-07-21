Стилист Влад Лисовец призвал носить юбки с баской

Стилист Влад Лисовец назвал самую трендовую юбку сезона. Об этом он написал в Telegram-канале. "Юбки макси, да еще и с баской достойный тренд вашего внимания элегантно, женственно и геометрично, потому что зрительно меняет пропорцию", — написал Лисовец.
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