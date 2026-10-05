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Царьград

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ПВО за ночь перехватила 199 беспилотников над регионами России

ПВО за ночь перехватила 199 беспилотников над регионами России

За ночь на 5 октября российские ПВО перехватили и уничтожили 199 беспилотников самолетного типа над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и рядом других областей, а также над акваторией Черного моря.

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