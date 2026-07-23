«Охват населения области льготными тарифами близок к 100 %»: в омской РЭК заявили, что коммуналка дорожает в пределах нормы.
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«Охват населения области льготными тарифами близок к 100 %»: в омской РЭК заявили, что коммуналка дорожает в пределах нормы.
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