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Царьград

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Россия и ОАЭ объединяют усилия для достижения 17 Целей ООН к 2030 году

Россия и ОАЭ объединяют усилия для достижения 17 Целей ООН к 2030 году

Россия и ОАЭ обсудят реализацию 17 Целей устойчивого развития ООН. Встреча Бориса Титова с послом аль-Джабером в Москве подтвердило важность экспертного сотрудничества для преодоления отрицательных тенденций и усиления влияния ОАЭ.

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