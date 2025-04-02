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Мошенники начали звонить от имени Роскомнадзора и требовать номер СНИЛС

Мошенники начали звонить от имени Роскомнадзора и требовать номер СНИЛС

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков В Роскомнадзоре предупредили россиян, что мошенники начали звонить от имени сотрудников ведомства и требовать сообщить номер СНИЛС для разблокировки якобы взломанного аккаунта на "Госуслугах".

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