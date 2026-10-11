Эротические работы турецкого фотохудожника Мерткана Хергула

Турция — мусульманская страна, поэтому к эротике там относятся неважно. Можно даже сказать, что в этой стране «секса нет», как не было его в СССР.
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