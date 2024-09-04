В Заволжском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 8 города Заволжск задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
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