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Можно ли «подшаманить» сколы на ЛКП авто карандашом или баллончиком

Можно ли «подшаманить» сколы на ЛКП авто карандашом или баллончиком

Российские автовладельцы в последнее время часто жалуются на «слабенькое» лакокрасочное покрытие современных автомобилей, причем не только отечественного, но и иностранного производства.

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