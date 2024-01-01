Послание аятоллы Хомейни Горбачеву: актуально ли 35 лет спустя

Jolie

Никто и не заметил тогда - настолько малозначительный эпизод: представитель слаборазвитой страны обратился к лидеру сверхдержавы с экстравагантным предложением. НО СПРАВЕДЛИВОСТИ ради напишу: в конце 80-х подобного обращения Хомейни к Горби меченому не заметил и по причине того, что все тогда упивались "разоблачениями преступлений СССР и лично Сталина" и прочих "хлопковых" дел.....