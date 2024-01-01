Неожиданное письмо В январе 1989 года М.С. Горбачев неожиданно для себя получил письмо от аятоллы Р.
Послание аятоллы Хомейни Горбачеву: актуально ли 35 лет спустя
Комментарии
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Jolie
А при чём тут Шебаршин??
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9 час.
Jolie
Никто и не заметил тогда - настолько малозначительный эпизод: представитель слаборазвитой страны обратился к лидеру сверхдержавы с экстравагантным предложением. НО СПРАВЕДЛИВОСТИ ради напишу: в конце 80-х подобного обращения Хомейни к Горби меченому не заметил и по причине того, что все тогда упивались "разоблачениями преступлений СССР и лично Сталина" и прочих "хлопковых" дел.....
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9 час.
Виктор Рыбаков
Михалсергееичу было не до того,он упивался ласками Запада!Которые быстро переросли в такие об'ятия,в которых СССР лопнул.
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8 час.
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