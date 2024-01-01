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Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Да во время войны Никитка так "накосячил",что спецслужбы (а в главе них был как раз Берия), обладая о его "подвигах" ...За что убили Берию
  • Александр Салтановский
    Да, никИтка кукурузник очень многое "сделал" для Союза, больше него для развала Союза сделал только меченный - горбчЁ...За что убили Берию
  • Владимир Байков
    Пора людям объединятся и давить эту черножопую нечисть,если  полицаи ничего сделать не могут. Иначе всех перебьют поо...Схватил русскую з...

Послание аятоллы Хомейни Горбачеву: актуально ли 35 лет спустя

Послание аятоллы Хомейни Горбачеву: актуально ли 35 лет спустя

Неожиданное письмо В январе 1989 года М.С. Горбачев неожиданно для себя получил письмо от аятоллы Р.

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Комментарии
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Jolie
А при чём тут Шебаршин??
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9 час.
Jolie
Никто и не заметил тогда  - настолько малозначительный эпизод: представитель слаборазвитой страны обратился к лидеру сверхдержавы с экстравагантным предложением. НО СПРАВЕДЛИВОСТИ ради  напишу: в конце 80-х подобного обращения Хомейни к Горби меченому  не заметил и по причине того, что  все тогда упивались &quot;разоблачениями преступлений СССР и лично Сталина&quot; и прочих &quot;хлопковых&quot; дел.....
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9 час.
Виктор Рыбаков
Михалсергееичу было не до того,он упивался ласками Запада!Которые быстро переросли в такие об&#39;ятия,в которых СССР лопнул.
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8 час.

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