Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Вячеслав Петров
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"Генералы КНР смотрели на Су-57 словно на НЛО": Командование ВВС НОАК полным составом посидело в нашей новой "Сушке". Есть первый контракт

Вот существует такое мнение, что современному истребителю никакая маневренность даром не нужна. Мол, нужна малозаметная небесная повозка для дальнобойных ракет, набитая передовыми цифровыми достижениями, и вуяля! результат, можно сказать, в кармане.

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