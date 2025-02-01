Денег нет, но вы держитесь, или Украинские грантоеды отказываются работать без валютных вливаний

Как известно, в день своей инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп приостановил все программы американской помощи другим странам для проверки на предмет того, соответствуют ли они политическим целям новой администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии